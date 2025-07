Primeira vitória francesa no Tour chega no Mont Ventoux

Valentin Paret-Peintre, da Soudal Quick-Step, venceu a etapa 16 da Volta a França no alto do Mont Ventoux.

É a primeira vitória de um francês nesta edição do Tour e numa etapa icónica com chegada a uma das montanhas mais reconhecidas do país.

Com os primeiros 150 quilómetros praticamente planos, muitos tentaram entrar na fuga para escapar ao poderio da UAE e da Visma e tentar vencer a etapa.

Enric Mas, da Movistar, foi o primeiro a atacar - e bem cedo - no Mont Ventoux, mas o ataque acabaria por se provar muito precoce. Foi apanhado por Paret-Peintre, Ben Healy (EF Education-Easy Post), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step).

Foi uma subida extremamente atacada pelo grupo da frente e só se decidiu ao "sprint", com Paret-Peintre e vencer por muito pouco o irlandês Healy, que chegou a ser camisola amarela.

Vingegaard mantém distâncias

Na classificação geral, Vingegaard foi o primeiro a atacar no pelotão e, como tem sido habitual nos últimos dias, apenas Tadej Pogacar o acompanhou, sem precisar de subir do selim.

O dinamarquês tentou atacar várias vezes, com ajuda de outros colegas de equipa que integraram na fuga e foram apanhados a meio da subida. Pogacar respondeu sempre. O esloveno só tentou uma vez descolar de Vingegaard, mas também sem grande sucesso.

Acabariam ambos por cruzar a meta praticamente juntos, sendo que Pogacar ganha mais dois segundos na classificação geral.

Pogacar lidera com 4m15s de vantagem para Vingegaard e o fosso para os restantes é ainda maior. Florian Lipowitz, da Red Bull-bora-hansgrohe, mantém o terceiro lugar e camisola branca a 9m03s de distância. Oscar Onley, da Picnic PostNL, é quarto a 11m04s.

O derrotado do dia acaba por ser o francês Kévin Vauquelin, da Arkéa-B&B Hotels, que perde o quinto lugar para Primoz Roglic, também da Redbull.

A 17.ª etapa volta ao perfil relativamente plano apenas com duas montanhas de quarta categoria num total de 160 quilómetros entre Bollène e Valence.