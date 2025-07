Camisola verde Jonathan Milan vence 17.ª etapa do Tour, marcada por mais uma queda no "sprint"

O italiano Jonathan Milan, da Lidl-Trek, venceu a 17.ª etapa do Tour de France, que ficou marcada por uma queda massiva no último quilómetro.

A etapa relativamente plana pode ser a última desta Volta a França destinada aos "sprinters" devido à alteração da última etapa com as subidas em paralelo em Montmartre antes da chegada aos Campos Elísios.

Nesse sentido, todas as equipas com "sprinters" tentaram aproveitar essa oportunidade num dia bastante chuvoso.

Num pelotão caótico e mais desorganizado do que o esperado, sem grandes comboios formados, uma queda dura afetou muitos dos principais "sprinters". Tim Merlier, da Soudal Quick-Step, ficou para trás, tal como o camisola verde do ano passado, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), que ficou em muito mau estado após ter ido ao chão.

O "sprint" foi disputado por apenas nove ciclistas e Milan correspondeu ao favoritismo e venceu. Jordi Meeus, da Red Bull, foi segundo e Tobias Lund Andresen, da Picnic PostNL, fechou o pódio.

Milan já tinha vencido a etapa oito e conseguido outros dois segundos lugares. A vitória é também importante para o italiano se distanciar de Tadej Pogacar na luta pela camisola verde. O ciclista da Lidl-Trek soma agora 312 pontos para 240 de Pogacar.

O ciclista de 24 anos, considerado um dos mais rápidos do mundo, foi a grande aposta da Lidl-Trek para este Tour, optando até por alocar Mads Pedersen ao Giro d'Itália. É a estreia de Milan na Volta a França e, por agora, o objetivo está a ser cumprido.

A classificação geral não se altera, foi um dia tranquilo para os principais candidatos. Pogacar tem os mesmos 4m15s de vantagem para Jonas Vingegaard e 9m03s para Florian Lipowitz.

O Tour entra na sua fase final e nos Alpes. Segue-se a etapa rainha desta edição do tour, com três subidas "hors catégorie", dificuldade máxima, terminando no alto do Col de La Loze, uma subida de 26,5 quilómetros com um pendente médio de 6,4%.