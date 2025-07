“O Neemias eleva o nível, não só por ser o jogador que é, mas também por ser a pessoa que é"

Certo é que Portugal "conta, obviamente, com o Neemias", que, "mesmo não estando cá desde o princípio, é uma ajuda grande para a equipa, eleva o nível, não só por ser o jogador que é, mas também por ser a pessoa que é" e porque, sendo um "jogador de equipa", é alguém que "faz parte do grupo mesmo não estando cá".

"O ideal seria tê-lo já, mas, não o tendo já, espero poder tê-lo no dia 30, mas já estou a ver que ele é capaz de só vir depois disso. Não consigo dar uma resposta concreta porque é um processo que não controlo", detalhou o selecionador nacional.

Na fase de apuramento, Neemias Queta só participou em dois jogos, que são as suas duas únicas internacionalizações pela seleção principal, tendo somado 'duplos duplos' em ambos -- 20 pontos e 10 ressaltos na Roménia, em 25 de agosto de 2022, e, três dias depois, 17 pontos e 13 ressaltos com o Chipre.



"Se a presença dele muda muito? Muda, muda", reconheceu Mário Gomes, explicando: "Não vamos mudar a nossa filosofia de jogo. Agora, uma coisa é ter um poste com 2,13 metros, que pode jogar acima do nível do aro, e outro é não ter".



Portugal não tem outro Neemias: "Neste momento, não temos nenhum jogador com as características do Neemias. Desde logo, do ponto de vista defensivo, pode mudar de imediato algumas coisas. Permite-nos poder fazer outro tipo de defesas, permite-nos poder arriscar mais longe do cesto, porque sabemos que temos um guarda-redes a proteger-nos".



"No ataque, vamos, obviamente, ter coisas preparadas para ele. Essa é a nossa filosofia, essa é a minha filosofia, é aproveitar as características de um Neemias, naquilo que é o processo coletivo normal da equipa. Obviamente que ele vai ajudar-nos também do ponto de vista ofensivo", frisou



Em resumo, e "não mudando aquilo que é a forma de jogar da equipa", esta tem de "aproveitar um jogador com as características dele", que "traz coisas" que Portugal não tem.



Quanto ao resto do elenco, já em preparação, Miguel Queiroz e Diogo Brito não estiveram em pleno no primeiro treino, mas não padecem de "nada de especial".