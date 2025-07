Anomalias no passaporte biológico ditam suspensão de Delio Fernández

O espanhol Delio Fernández, que acabou a carreira já no decorrer desta temporada, foi suspenso preventivamente pela União Ciclista Internacional (UCI) devido a anomalias no passaporte biológico.

Na lista de suspensões provisórias da federação internacional, atualizada na terça-feira, consta o nome do galego de 39 anos, que tinha anunciado no início de abril que deixava o ciclismo, depois de ter começado a época no APHotels&Resorts-Tavira-Farense.

Delio Fernández fez carreira na Volta a Portugal, sem grande alarido mas muitos bons resultados, conquistando quatro etapas, a última delas em 2023, no alto da Torre, um triunfo que lhe permitiu vestir a camisola amarela.