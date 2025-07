Morreu Hulk Hogan. Estrela do wrestling tinha 71 anos

Morreu Hulk Hogan, aos 71 anos. Informação confirmada pela revista "Us Weekly" junto da família da antiga estrela do wrestling. Segundo o tabloide "TMZ", o ícone da WWE terá sofrido um ataque cardíaco na manhã desta quinta-feira, na sua casa na Flórida. Terá sido transportado para o hospital, onde viria a ser declarada a morte. No mês passado, a mulher de Hogan desmentiu rumores de que ele se encontraria em coma, afirmando que o coração do marido, que recuperava de cirurgia, estava "forte". Hulk Hogan é, muito provavelmente, um dos grandes "culpados" da entrada do wrestling no "mainstream", transformando esta forma de entretenimento num autêntico espetáculo de massas. Sempre vestido de vermelho e amarelo, com uma bandana e óculos de sol, entrava em palco ao som de uma música onde se assumia como "the real American" e, tipicamente, acabava sempre por rasgar a sua t-shirt. Originou um autêntico fenómeno da cultura pop, a "Hulkamania", que tomou de assalto o planeta nos anos 80 e 90, com figuras de ação a imitá-lo, merchandise variado e até lancheiras com a sua cara a fazerem as delícias dos mais novos "hulkamaniacs".

Prova dessa "Hulkamania" está, por exemplo, na série animada para crianças que foi produzida sobre Hogan. "Hulk Hogan's Rock 'n' Wrestling", gravada em 1985, foi exibida em Portugal pela SIC, em 1994.

O próprio - ao contrário do que dizem alguns rumores antigos - não chegou a vir a Portugal em 1993, quando a companhia que representava — na altura WWF, agora WWE — se apresentou ao vivo no Dramático de Cascais. Na altura, os espetáculos da World Wrestling Federation passavam na RTP, comentados por Tarzan Taborda. A WWE também já reagiu à morte do seu antigo ícone. Nas redes sociais, a empresa assume que Hogan é "uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop" e "ajudou a WWE a alcançar reconhecimento global da década de 80", deixando condolências à família, amigos e fãs. Aproveitando essa fama, nos anos 80 enveredou, como muitos fizeram depois dele, por uma carreira no cinema. Chegou mesmo a entrar no filme "Rocky III". Também foi, mais tarde, estrela de um "reality show" com a sua família, que usava a sua frase de assinatura no wrestling como nome: "Hogan Knows Best".