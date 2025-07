O'Connor vence etapa "rainha" do Tour, Pogacar reforça liderança

O ciclista australiano Ben O’Connor (Jayco AlUla) fugiu esta quinta-feira para a vitória na 18.ª etapa, coroando isolado o Col de la Loze, o teto da 112.ª Volta a França, em que Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou a camisola amarela.

O vice-campeão da Vuelta'2024, de 29 anos, aguentou a perseguição dos favoritos para somar o segundo triunfo em etapas no Tour, no final dos 171,5 quilómetros desde Vif, que concluiu em 05:03.47 horas, à frente do camisola amarela, que foi segundo a 01.45 minutos.

Após a etapa rainha desta edição, o esloveno da UAE Emirates lidera a geral com 04.26 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), esta quinta-feira terceiro a 01.54.

O pódio da geral é fechado pelo alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), que está já a 11.01 minutos e viu o britânico Oscar Onley (Picnic PostNL) aproximar-se do terceiro lugar.

Na sexta-feira, o pelotão enfrenta nova jornada nos Alpes, nos 129,9 quilómetros entre Albertville e La Plagne, onde a meta coincide uma contagem de categoria especial.