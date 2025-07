Arensman bisa no Tour. Pogacar segura amarela na última barreira antes de Paris

Tadej Pogacar (UAE Emirates) deu esta sexta-feira um passo decisivo para vencer pela quarta vez a Volta a França, na 19.ª etapa, a última de alta montanha, em que o neerlandês Thymen Arensman (INEOS) bisou.

Já vencedor da 14.ª tirada, Arensman impôs-se em solitário no alto de La Plagne, após os 93,1 quilómetros desde Albertville, com o tempo de 02:46.06 horas. Num final em que viu a vantagem encolher para de 23 para seis segundos em menos de um quilómetro, beneficiou da marcação entre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e o camisola amarela, que foram, respetivamente, segundo e terceiro, a dois segundos.

Campeão em título, Pogacar superou a última grande dificuldade antes da chegada a Paris, no domingo. O esloveno está perto do tetra, uma vez que lidera a geral com 04.24 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Vingegaard e 11.09 sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), que reforçou o terceiro lugar.

No sábado, o Tour abandona a alta montanha e percorre 184,2 quilómetros acidentados entre Nantua e Pontarlier.