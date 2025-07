De Marchi "aliviado" por já não ser ciclista da Israel-Premier Tech

O ciclista Alessandro De Marchi está "aliviado" por já não competir com as cores da Israel-Premier Tech no principal escalão do ciclismo mundial. Com reforma pré-anunciada para o final da atual temporada, o italiano disse ao jornal The Observer que teria dificuldades em competir pela equipa atualmente.

De Marchi, ciclista da Team Jayco–AlUla desde 2023, passou os dois anos anteriores na Israel-Premier Tech — então chamada de Israel Start-Up Nation. A equipa, fundada em 2014, não é detida pelo Estado israelita — apenas recebeu algum financiamento do Ministério do Turismo —, mas é detida pelo bilionário canadiano-israelita Sylvan Adams, assim como pelo empresário norte-americano Ron Baron.

Adams, que já indicou ver os ciclistas da equipa como "embaixadores do país", esteve presente na tomada de posse de Donald Trump em janeiro de 2025, já tendo sido apelidado de embaixador "não-oficial" de Israel.