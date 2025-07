Diogo Ribeiro apurado para as meias-finais em 50 metros mariposa

Diogo Ribeiro qualificou-se, esta madrugada de domingo, para a semi-final dos 50 metros em mariposa.

O nadador português ficou no quarto lugar das qualificações, que decorreram esta madrugada, e passou para as meias-finais. O campeonato do mundo de natação está a decorrer em Singapura.

Já a nadadora Francisca Martins não conseguiu apurar-se na modalidade de 400 metros livres. A portuguesa ficou em décimo quinto lugar nas qualificações.

Neste campeonato, uma nadadora chinesa de 12 anos, Yu Zidi vai lutar por um lugar na final em 200 metros estilos. Nas meias finais vai enfrentar McIntosh, a atual campeã olímpica de origem canadiana.