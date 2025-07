Portugal fecha Mundiais sub-23 e juniores com cinco pódios

Portugal encerrou este domingo os Mundiais de canoagem de sub-23 e juniores com uma medalha de ouro e duas de prata, totalizando a competição, em Montemor-o-Velho, com cinco pódios e 14 presenças no top 10.

Pedro Casinha e Gustavo Ribeiro arrebataram o título mundial de sub-23 em K2 500 metros, numa regata que lideraram do primeiro ao último metro, com tempo para celebrarem antes da meta, num tributo ao muito público que puxou por eles na bancada.

No Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, os portugueses foram sempre consistentes e impuseram-se em 01.33,12 minutos, batendo os italianos Francesco Lanciotti e Nicolo Volo por 89 centésimos de segundo, e os eslovenos Matevz Manfreda e Anze Pikon, por 1,01 segundos

Pedro Casinha justificou a escolha para rosto do cartaz dos Mundiais, tendo ainda, na sexta-feira, garantido o bronze em K1 200 metros, uma regata na qual falhou no seu ponto forte, o arranque.

Estes pódios foram todos no escalão sub-23, no qual Beatriz Fernandes garantiu a prata em C1 500 metros, no sábado, mostrando, aos 20 anos, que é também atleta a ter em conta para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.

Em juniores, Leonardo Barbosa e Lara Lopes juntaram-se nas estafetas mistas para se sagrarem vice-campeões do mundo de C1 5.000 metros, em 24.30,91 minutos, apenas superados pelos chineses Haozhe Zhang e Qinghua Liang, 41,98 segundos mais rápidos.

No derradeiro desafio dos campeonatos, João Duarte e Maria Luísa Gomes, a cumprirem o primeiro ano em sub-23, lutaram pelo ouro até ao fim nas estafetas mistas de K1 5.000 metros, concluindo com mais uma prata para a seleção anfitriã.

A dupla cumpriu a prova em 21.36,12 minutos, unicamente atrás dos húngaros Lorincz Halmy e Eszter Rendessy, que se impuseram no sprint, por 53 centésimos de segundo.

Além das subidas ao pódio, Portugal contou ainda com os vice-campeões europeus de K2 500 metros em juniores, Gonçalo Costa e Hugo Carvalho, que terminaram no quarto lugar, após serem sendo surpreendidos pela Alemanha na pista nove - ficaram a 48 centésimos de segundo do pódio.

Com um ouro, três pratas e um bronze, Portugal foi o sétimo país que mais vezes subiu ao pódio, mas concluiu os Mundiais em 10.º lugar: impôs-se, como sempre, a Hungria, com oito ouros, oito pratas e cinco bronzes, num pódio que contou ainda com a Itália e a Alemanha.