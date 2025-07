Iúri Leitão nos pré-inscritos para a Volta a Portugal

O campeão olímpico Iúri Leitão está nos pré-inscritos da Caja Rural para correr a Volta a Portugal, segundo confirmou a Renascença junto da organização da prova.

A Caja Rural será a unica equipa de segunda divisão a marcar presença na prova e, ao que tudo indica, trará o português para competir.

O "sprinter" português disputou apenas uma vez a Volta a Portugal na sua carreira, em 2021, numa altura em que fazia ainda parte do pelotão nacional com a Tavfer-Measindot-Mortágua.

Iúri está na sua quarta época na equipa espanhola da Caja Rural, mas tem sido presença regular em competições portuguesas nos últimos anos. Em 2024, marcou presença na Volta ao Alentejo e ainda no Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela.

Este ano, disputou a Volta ao Algarve, que não concluiu após uma queda aparatosa na terceira etapa. Esteve ainda em duas provas de uma semana do World Tour na Volta ao País Basco, que não terminou, e no Paris-Nice.

Iúri Leitão destacou-se depois de, em 2024, ter sido o primeiro atleta português em toda a história a vencer duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos. Venceu a prata no "omnium" e venceria também a medalha de ouro com Rui Oliveira no "madison".

A Volta a Portugal arranca no próximo dia 6 de agosto, quarta-feira, com um prólogo de 3,4 quilómetros na Maia e contará com mais dez etapas até à conclusão com o tradicional contrarrelógio a fechar em Lisboa.