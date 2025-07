Seleção feminina vai defrontar Estados Unidos duas vezes

A seleção nacional feminina vai defrontar os Estados Unidos da América em dois jogos de preparação em outubro.

A FPF anunciou os dois amigáveis, que serão disputados nos dias 23 e 26 de outubro, na Pensilvânia e no Connecticut.

As americanas são as líderes do "ranking" da FIFA e são as adversárias de Portugal na primeira concentração depois do Euro 2025.

A seleção ficou no último lugar do grupo B depois de ter perdido com a Espanha e Bélgica e empatado frente à Itália.