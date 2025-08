Benfica contrata ex-Sporting Pany Varela para o futsal

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação do internacional português de futsal Pany Varela, um histórico do Sporting.

O ala, de 36 anos, deixa o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e regressa à Luz com contrato para as próximas duas temporadas, até 2027.

Pany Varela completou a formação e estreou-se como sénior no Benfica, mas foi no Sporting que se afirmou como um dos grandes jogadores da história do futsal português e mundial.

O ala desvinculou-se do Benfica em 2013 e rumou al Fundão, onde ficou três anos, antes de dar o salto para o Sporting. Em oito temporadas como leão, venceu seis campeonatos, quatro Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e duas Ligas dos Campeões.

Antes, já tinha vencido duas ligas, três Taças e uma Champions pelo Benfica, ainda que sem a mesma preponderância que teve em Alvalade.

Varela é um dos melhores jogadores da história do futsal português. Além de ter três Ligas dos Campeões no currículo, ajudou a seleção nacional a conquistar dois Europeus, uma Finalíssima e um Mundial.