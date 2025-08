Camila Rebelo apura-se para as meias-finais dos 200 metros costas no Mundial

A portuguesa Camila Rebelo apurou-se para as meias-finais dos 200 metros costas dos campeonatos do Mundo de natação pura Singapura2025, ao concluir as eliminatórias com o nono melhor tempo, de 2.09,79 minutos.

Rebelo, campeã da Europa desta distância em 2024, logrou estar entre as 16 melhores do mundo e esta sexta-feira nadará pelo acesso à final, pelas 12:21 em Lisboa, e foi terceira na quarta e penúltima série.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda que longe do recorde nacional, que estabeleceu na final de Belgrado em 2.08,95, a lusa de 22 anos conseguiu a quarta melhor marca nacional de sempre e garantiu as 'meias' numas eliminatórias em que a australiana Kaylee McKeown, bicampeã olímpica da distância em Tóquio2020 e Paris2024, foi a mais rápida, com 2.08,01, mais de meio segundo mais rápida do que todas as outras.

Ainda esta madrugada, Diogo Ribeiro procurará nova qualificação para as 'meias', depois de já o ter feito, na abertura da sessão, nos 100 metros mariposa, desta feita nos 50 livres, enquanto Diana Durães procura o acesso à final nos 800 livres.