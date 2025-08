Diogo Ribeiro já está na semifinal dos 100 metros mariposa do Mundial

O português Diogo Ribeiro apurou-se hoje para as meias-finais dos 100 metros mariposa dos campeonatos do Mundo de natação pura Singapura2025, ao concluir as eliminatórias com o nono melhor tempo, de 51,34 segundos.

Ribeiro, campeão do mundo desta distância em Doha2024, ficou perto do recorde pessoal e nacional, 51,17, e apurou-se para as meias-finais, agendadas para as 12:10 em Lisboa desta sexta-feira.

Em Singapura, o suíço Noe Ponti, com 50,68, foi o mais rápido das eliminatórias, e um de dois que baixaram dos 51, a par do australiano Matthew Temple (50,97).

O jovem de 20 anos natural de Coimbra foi já quarto nos 50 mariposa, a outra distância em que defendia um título mundial, e hoje foi mais rápido do que nomes como o francês Maxime Grousset ou o italiano Thomas Ceccon.

Ainda esta madrugada, o português voltará à piscina para nadar os 50 metros livres, também nas eliminatórias, enquanto Camila Rebelo enfrenta os 200 metros costas, em que é campeã da Europa, e Diana Durães os 800 livres.