Pauline Ferrand-Prévot é a primeira ciclista francesa a vencer a Volta a França feminina

Pauline Ferrand-Prévot, campeã olímpica de cross country em Paris 2024, tornou-se este domingo na primeira ciclista francesa a vencer a Volta a França feminina, cumprindo o sonho que a levou a regressar à estrada após vários anos dedicados ao BTT.

Símbolo do desporto francês, sobretudo depois de conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a corredora da Visma-Lease a Bike, de 33 anos, confirmou este domingo o triunfo na quarta edição do Tour feminino, ao conquistar isolada a nona e última etapa, no final dos 124,1 quilómetros entre Praz-sur-Arly e Châtel, Les Portes du Soleil.

Campeã mundial em praticamente todas as disciplinas do ciclismo, da estrada (2014), ao gravel (2022), além do ciclocrosse, XCO e maratona, Pauline Ferrand-Prévot tornou-se a primeira francesa a vencer a Volta a França feminina, desde que esta nasceu como corrida por etapas em 2022.

A versátil ciclista regressou à estrada em setembro, nos Mundiais, uma corrida que venceu precisamente 10 anos antes, depois de ter deixado esta vertente em 2019, para se dedicar ao BTT – participou apenas nos Nacionais de estrada em 2021.

Esta época, a Reine (rainha) Pauline, como a batizou o diário desportivo francês L’Équipe na sua edição de hoje, já tinha vencido a quinta edição da Paris-Roubaix feminina, tendo também conquistado no sábado a etapa rainha deste Tour, no alto do Col de la Madeleine.

“Sonhava ganhar com a amarela vestida […]. Fiz muitos sacrifícios e esta manhã pensei que não foram em vão. Foi uma bela vitória”, disse após consumar o seu triunfo, confessando ter iniciado a jornada “um pouco assustada com a pressão desta camisola”.

Uma muito emocionada Ferrand-Prévot mostrou-se “tão feliz” e recebeu mesmo, em direto na flash-interview, uma chamada do presidente francês, Emmanuel Macron.

A francesa relegou para a segunda posição a neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez), a azarada vencedora de 2023, bicampeã em título da Vuelta e grande favorita deste Tour feminino, que acabou a 03.42 minutos, após sofrer uma queda aparatosa na terceira etapa.

A polaca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), vencedora da passada edição, foi terceira, a 04.09 minutos da campeã olímpica, depois de a australiana Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal) ter descido hoje quatro posições, para acabar no sexto lugar.