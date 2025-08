O senhor Jogos Olímpicos queria a Vuelta mas está "orgulhoso" por correr a Volta a Portugal

O único português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos – o ouro, no madison, com Rui Oliveira, e a prata em omnium em Paris2024 – alimentava o sonho de estar na Volta a Espanha, que arranca em 23 de agosto, mas a Caja Rural preferiu trazê-lo à Volta a Portugal.

Apesar do estatuto e popularidade que ganhou com as duas medalhas olímpicas, o corredor luso não sente que terá uma maior responsabilidade na 86.ª Volta a Portugal, que arranca na quarta-feira, na Maia, e termina em 17 de agosto, em Lisboa.

“Especialmente porque, na minha estreia, não estava no melhor momento da temporada e fiquei desiludido de não poder desfrutar da Volta como desejava. Além disso, gosto muito de voltar a Portugal sempre que é possível e este ano praticamente não competi por cá, dado ao fim ‘trágico’ da Volta ao Algarve”, lembrou, referindo-se à queda que sofreu na terceira etapa e que o deixou com uma lesão na mão direita.

“Tenho a mesma responsabilidade de todas as outras provas, fazer o melhor possível e ajudar a equipa no que me for pedido. Especialmente tendo em conta o trajeto deste ano, que tem tão pouca variedade de terreno, as minhas oportunidades serão poucas, portanto a minha participação será, provavelmente, mais discreta do que eu gostaria”, antecipou.

Numa edição excessivamente montanhosa, com seis etapas de montanha e cinco chegadas em alto, o campeão olímpico reconhece que o seu objetivo é bastante simples: “Dado que só há uma hipótese teórica de chegada ao sprint, vou tentar apontar as forças para a chegada de Viseu, assim como estou à espera que façam os outros sprinters”.

O ciclista da Caja Rural admite ainda que gostava de “tentar um ‘top 10’ no prólogo” de 3,4 quilómetros na Maia, na quarta-feira, mas sabe que será “uma tarefa muito difícil”.

“À parte disso, resta-me tentar ajudar a minha equipa nos objetivos que definirem”, concluiu.