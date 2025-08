Vem aí o Eurobasket e Neemias Queta está quase pronto. Só falta "ganhar força e ritmo em campo"

O poste Neemias Queta, campeão da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 2023/24 pelos Boston Celtics, garantiu estar "quase a 100%" para representar Portugal no Eurobasket2025, entre 27 de agosto e 14 de setembro. "Já estou a sentir-me quase a 100%, praticamente. É uma questão de voltar a ganhar o ritmo, jogar cinco para cinco e tirar um pouco de bloqueio mental, que até agora não senti. É nem sequer pensar que foi uma cirurgia, já passou, sinto-me confiante, bastante confortável e agora é questão de voltar a ganhar força e ritmo em campo", assegurou o basquetebolista, que foi sujeito a uma cirurgia ao joelho esquerdo há algumas semanas. No decorrer do dia de folga concedido à equipa de Portugal, que prepara a participação no EuroBasket2025, Neemias Queta foi homenageado na inauguração do polidesportivo do Barreiro, cidade da qual é natural, juntamente com Nuno Belchior, antigo campeão mundial por Portugal em futebol de praia.

Queta, que apenas soma dois jogos na seleção principal de Portugal, faz parte da lista dos 15 pré-convocados divulgada pelo selecionador Mário Gomes, que ainda será reduzida para 12, não se mostrou preocupado por poder ser encarado como o principal alvo a abater para os adversários da formação lusa.

"Acho que até pode ser bom, porque é uma questão de se jogar basquetebol e sabemos como é -- pode-se retirar, na teoria, o melhor jogador dentro de campo e aparece um sexto ou sétimo homem que pode marcar 20 ou 30 pontos num jogo e ganhamos. É aproveitar as vantagens e desvantagens e aproveitá-lo para ser melhor jogador", analisou o internacional português, preparado para contribuir com a sua experiência e qualidade em prol do basquetebol nacional.

Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, como toda a fase a eliminar, Portugal vai ter de ficar num dos quatro primeiros lugares e Queta elogiou a quantidade de opções válidas ao dispor da equipa para que esta seja bem-sucedida.

"Acho que temos bastantes peças com o Miguel Queiroz, sendo um dos veteranos a jogar ali no poste alto, depois o Travante, o Diogo [Gameiro], o Rafa [Rafael Lisboa], o [Diogo] Ventura... temos muitos jogadores que sabem assumir quando o momento chega. Então, acho que vamos ter bom equilíbrio, temos um bom misto de tudo - é um prato, como se diz: temos a proteína, os vegetais, as carnes... temos tudo", descreveu o basquetebolista de 26 anos, primeiro e único português a chegar à NBA.

Poste português foi o último a chegar aos trabalhos do grupo liderado por Mário Gomes. Preparação prossegue na cidade espanhola de Málaga, onde começam os jogos particulares rumo ao Eurobasket.

Neemias Queta já cumpriu quatro temporadas na liga profissional de basquetebol dos EUA, as duas últimas nos Boston Celtics depois de duas nos Sacramento Kings, equipa que o escolheu na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021.