Campeão olímpico Evenepoel muda-se para a Red Bull

A Red Bull-BORA-hangrohe anunciou a contratação do belga Remco Evenepoel, que se transfere da Soudal Quick-Step.

Após semanas de rumores, o ‘divórcio’ entre o ‘estelar’ Evenepoel da equipa que representava desde 2019 foi oficialmente confirmado, com a Soudal Quick-Step a lamentar a decisão daquela que era a sua principal figura.

“Representantes de Remco informaram a direção da equipa que este não desejava discutir uma extensão do seu atual contrato, que termina no final de 2026. Após termos consultado os nossos patrocinadores e parceiros, os donos e a direção da equipa decidiram que seria do melhor interesse de todos os envolvidos concordar que o Remco pudesse sair no final desta época”, lê-se no comunicado da formação belga.

Foi na Soudal Quick-Step que o campeão olímpico de fundo e contrarrelógio alcançou todos os seus grandes feitos, como a vitória na Vuelta2022, o terceiro lugar no Tour2024, além das três Voltas ao Algarve, as duas Liège-Bastogne-Liège ou as três Clássicas de San Sebástian, num incrível currículo com 64 triunfos que inclui ainda dois títulos mundiais de ‘crono’ e um de fundo.

“Embora lamentemos a decisão de Remco de sair, guardaremos as memórias que construímos”, afirmam os belgas, que reconstruíram o seu plantel para apoiar Evenepoel nas corridas por etapas, abdicando da sua essência de especialistas em clássicas.

Também a Red Bull-BORA-hansgrohe anunciou a chegada do “fenómeno belga”, que abandonou a última Volta a França depois de se ter ‘afundado’ na alta montanha.

“Com esta transferência, o ciclista de 25 anos foca-se agora na próxima fase da sua carreira. Juntamente com esta equipa, aspira aos maiores desafios da modalidade, com a clara ambição de lutar por vitórias nas corridas de mais prestígio”, indica a equipa alemã, num comunicado no qual não especifica a duração do contrato, dizendo apenas que vigora “a partir de 2026 em diante”.

Na Red Bull-BORA-hansgrohe, Evenepoel irá encontrar o alemão Florian Lipowitz, que lhe sucedeu quer no terceiro lugar do pódio quer na lista de melhor jovem na Volta a França deste ano, e também o veterano esloveno Primoz Roglic, tetracampeão da Vuelta e vencedor do Giro2023