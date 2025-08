Como melhorar a Volta a Portugal em debate na Tertúlia Bola Branca

A Volta a Portugal arranca esta quarta-feira, dia 6 de agosto, com um prólogo de 3,4 quilómetros na Maia, e termina no dia 17 com um contrarrelógio de 16,7 quilómetros em Lisboa.

Quem são os favoritos, a análise a um percurso com falta de oportunidades para sprinters, o impacto mediático da presença de Iúri Leitão e como aumentar a atratividade da prova foram alguns dos temas em debate com José Azevedo, lenda do ciclismo nacional e diretor da Efapel, e o jornalista do Eurosport, Gonçalo Moreira. A moderação do programa é do jornalista Eduardo Soares da Silva.

Veja a Tertúlia Bola Branca: