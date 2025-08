Portugal vence Espanha em preparação para o Eurobasket

Portugal venceu a campeã europeia em título, Espanha, por 76-74, no primeiro encontro de preparação para a face final do Campeonato da Europa de basquetebol de 2025, disputado na cidade espanhola de Málaga.

A formação das ‘quinas’, que ao intervalo perdia por 44-31, volta a jogar na quinta-feira, com a Espanha B, em Málaga, e no domingo, com a Argentina, em Madrid. Depois, defronta Islândia (15) e Suécia (16), em Braga, e o Sporting (21), em Sines.

Em 24 de agosto, Portugal parte para Riga, onde irá disputar o Grupo A, defrontando República Checa (27), Sérvia (29), Turquia (30), Letónia (01 de setembro) e Estónia (03). Para chegar aos ‘oitavos’, terá de ficar num dos quatro primeiros lugares.

A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.