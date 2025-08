​Incêndios podem obrigar a alterar percursos da Volta a Portugal, admite diretor da prova

O diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, abordou a possibilidade dos incêndios florestais afetarem o desenrolar da 86.ª edição da prova.

No dia antes do arranque oficial da “Portuguesa”, o antigo ciclista destacou o trabalho de proximidade com as autoridades e pediu que não se repetissem polémicas do passado, em que se chegou a falar de um desvio de meios de combate aos fogos para proteger a passagem da caravana.

“Existe um entrosamento muito profícuo entre a organização e as forças de segurança, nomeadamente com os comandos sub-regionais de Proteção Civil”, começou por sublinhar. “Vamos evitar as polémicas que ocorreram há uns anos, como aquela etapa que terminou na Torre, em que circularam informações falsas de que tinham sido desviados meios de combate aos incêndios para proteger a Volta. Isso nunca aconteceu”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui