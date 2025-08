O que é o ​Trial Bike? Modalidade brilhou na Maia antes do arranque da Volta a Portugal

No dia que antecedeu o prólogo de abertura da Volta a Portugal, que já contou com muita animação na cidade da Maia, o projeto Trial Bike marcou presença com uma demonstração que atraiu a atenção de ciclistas, famílias e curiosos.

Esta modalidade, integrada na Federação Portuguesa de Ciclismo, mas ainda pouco conhecida do grande público, consiste em desafiar os praticantes a ultrapassarem obstáculos em bicicleta sem nunca colocar os pés no chão, numa verdadeira prova de equilíbrio, controlo e técnica. E foi isso que aconteceu nesta tarde de demonstração.

Daniel Sousa, responsável pelo projeto e uma das estrelas do Trial Bike em Portugal, já com um Campeonato Mundial, um Campeonato Nacional e três Taças de Portugal, explicou à Renascença que o Trial Bike “é uma atividade para todas as idades, abrangendo desde crianças com apenas três anos até seniores com mais de 60”.