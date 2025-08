Rafael Reis e o prólogo da Volta: "Trabalhei o suficiente para conseguir o que toda a gente espera"

Ou seja, aponta à sétima vitória no prólogo. Em conversa com a Renascença , Reis confessou estar confiante. “Trabalhei o suficiente para tentar conseguir o que toda a gente espera, tenho consciência que os outros também estão cá e também trabalha”, começou por dizer o palmelense, de 33 anos.

E continuou: “É uma oportunidade para muita gente. Acaba por ser um prólogo bastante curto. Eu acredito que há muita gente que se pode intrometer, poderá haver surpresas. Estou confiante no meu trabalho, estou à espera que possa vencer. Se não vencer, vai ser uma desilusão, porque trabalhei para o conseguir”.

O prólogo, de 3,4 quilómetros entre a Avenida Altino Coelho e a Avenida Luís de Camões, arranca por volta das 14h30 e terá ciclistas a sair para a estrada a conta-gotas, de um minuto em um minuto.

Diogo Narciso, da Credibom-LA Alumínios-MarcosCar, será o primeiro a meter as rodas no prólogo. O último será Rafael Reis, que diz a Bola Branca estar “focado” nesta prova, até porque permitirá à equipa libertar-se da pressão. Os olhos exigentes colocados nele à espera do triunfo são algo positivo.