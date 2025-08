Todos contra Rafael Reis? Conheça o prólogo da Maia que marca o arranque da Volta

O exercício individual contra o cronómetro dos 111 ciclistas inscritos começará às 15h35, com a saída do português Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) e terminará cerca de duas horas depois, quando o especialista Rafael Reis (Anicolor-Tien21) se fizer à estrada, às 17h25.

Imediatamente antes do vencedor do prólogo nas últimas quatro edições -- e também em 2016 e 2018 -- parte o campeão olímpico de madison Iúri Leitão (Caja Rural), com os igualmente 'nacionais' Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), o quarto da passada edição, e António Carvalho (Feirense-Beeceler), o terceiro classificado de 2022 e 2023 a saírem para a estrada pouco antes.

