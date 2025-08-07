Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

Portugal perde, Neemias Queta lesionado

07 ago, 2025 - 19:26

Mais um jogo treino em Espanha.

A+ / A-

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu (64-63) contra a equipa B de Espanha, em mais um jogo de preparação para o Europeu da modalidade.

Nota para a lesão de Neemias Queta, que escorregou no último quarto da partida e saiu com dores na virilha direita. Não se sabe ainda a extensão da lesão.

Também Anthony da Silva saiu lesionado no último quarto da partida em Málaga.

Na equipa das quinas destaque para Rafael Lisboa (11 pontos).

O selecionador Mário Gomes não gostou: "A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu sei perder, mas detesto perder. Mas a derrota de hoje foi muito merecida. A equipa espanhola mereceu a vitória e quis ganhar muito mais do que nós", em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

"Só espero que esta derrota nos seja útil. E para nos ser útil, tem que se aprender, quer nas vitórias, quer nas derrotas, mas normalmente as derrotas ensinam-nos mais", acrescentou.

A seleção vai ainda realizar uma outra partida de preparação, em Espanha, contra a Argentina, no próximo domingo. Portugal vai ainda defrontar Islândia e Suécia, em Braga.

De recordar que Portugal venceu a Espanha no primeiro jogo de preparação.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 07 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)