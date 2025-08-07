Portugal perde, Neemias Queta lesionado

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu (64-63) contra a equipa B de Espanha, em mais um jogo de preparação para o Europeu da modalidade.

Nota para a lesão de Neemias Queta, que escorregou no último quarto da partida e saiu com dores na virilha direita. Não se sabe ainda a extensão da lesão.

Também Anthony da Silva saiu lesionado no último quarto da partida em Málaga.

Na equipa das quinas destaque para Rafael Lisboa (11 pontos).

O selecionador Mário Gomes não gostou: "A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu sei perder, mas detesto perder. Mas a derrota de hoje foi muito merecida. A equipa espanhola mereceu a vitória e quis ganhar muito mais do que nós", em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).



"Só espero que esta derrota nos seja útil. E para nos ser útil, tem que se aprender, quer nas vitórias, quer nas derrotas, mas normalmente as derrotas ensinam-nos mais", acrescentou.



A seleção vai ainda realizar uma outra partida de preparação, em Espanha, contra a Argentina, no próximo domingo. Portugal vai ainda defrontar Islândia e Suécia, em Braga.

De recordar que Portugal venceu a Espanha no primeiro jogo de preparação.