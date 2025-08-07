Tem 66 anos, pedala 200km por semana e foi ver o seu Boavista à Volta: "Vou a Viana do Castelo de bicicleta"

07 ago, 2025 - 10:05 • Pedro Castelo*
Mesmo em tempos difíceis, há símbolos que não se apagam. O autocarro da equipa de ciclismo Rádio Popular – Paredes – Boavista estava estacionado na zona de partida do prólogo da Volta a Portugal, na Maia, quando vimos Armando Ferreira. De camisola axadrezada e montado na sua bicicleta, observava em silêncio. Um olhar de quem vê mais do que bicicletas: vê história, memórias e um símbolo que ama.
"Vim ver isto e ver se comprava alguma coisa do Boavista", diz-nos Armando, com um sorriso tranquilo. Reformado, com 66 anos, ainda pedala todas as semanas. "Faço sempre 80, 90 quilómetros, duas ou três vezes por semana. E amanhã vou a Viana do Castelo de bicicleta [onde começa a segunda etapa da Volta]. Saio do Porto por volta das 8h e conto lá estar por volta das 10h", explica.
Para Armando, o ciclismo é mais do que uma modalidade, é um estilo de vida. Mas o seu coração pertence ao Boavista. Sempre pertenceu. Um Boavista com história no ciclismo, com uma presença constante no pelotão nacional e que contou com nomes como José Azevedo, Rui Sousa ou até o atual diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes. Hoje em dia tem, por exemplo, Daniel Dias, que no prólogo da Maia alcançou um honroso quarto lugar.
As dificuldades que o clube atravessa, nomeadamente relacionadas com o futebol, que irá competir na Associação de Futebol do Porto, não afetam a paixão de Armando Ferreira pelos axadrezados. “Fui sócio durante anos, depois deixei quando o clube desceu à segunda divisão, mas nunca deixei de gostar. Nunca. Isso é coisa que não se perde", diz-nos este adepto ferrenho. Não há segunda paixão, não há segundo clube. "É Boavista. Só Boavista. Mas fico triste, acho que o clube foi mal orientado. É pena... um clube com mais de 120 anos".
Enquanto tantos se remetem ao silêncio, Armando Ferreira continua a estar presente. Continua a vestir de xadrez. E continua a pedalar. Porque para ele, ser Boavista é mais do que futebol. É identidade, caminho e estrada. Até já, em Viana!
*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença