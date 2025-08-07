Tiago Jorge na final dos 3000m do Europeu Sub20

Tiago Jorge, apurado para a final dos 3.000 metros, e Cristina Neves, apurada para as meias-finais dos 400 metros barreiras, foram esta quinta-feira os destaques portugueses no arranque dos Campeonatos Europeus sub-20 de atletismo.

Em Tampere, na Finlândia, Tiago Jorge liderou a sua meia-final, corrida sob forte chuvada, para terminar em segundo com a marca de 8.22,99 minutos, assegurando o acesso direto à final, no próximo sábado.

Antes, na primeira eliminatória, Manuel Dos Santos terminou em 10º lugar, com 8.28,64, sendo o segundo dos não apurados para a final.

Cristina Neves conseguiu um recorde pessoal ao ser quinta na primeira das sete eliminatórias, com a marca de 59,88 segundos, sendo agora a sexta portuguesa de sempre, igualando a marca de Juliana Guerreiro. Volta a correr na sexta-feira.

Na única final do dia, os 5.000 metros femininos, Carolina Correia terminou em 25º lugar, com 16.59,21, e Lara Costa desistiu.

Denis Hrabar, depois de saltar 1,82 em altura, já não se apresentou para correr os 400 metros, a última prova do dia no decatlo.

Pelo caminho ficaram também Nuno Cordeiro (800 metros), Rui Serras (400 metros), Ernesto Rodrigues e José Faria Ribeiro (100 metros).

Portugal está em Tampere com 29 atletas, naquela que é a segunda maior delegação de sempre, depois dos 31 atletas em Grosseto (Itália), em 2001.

Na comitiva portuguesa estão dois atletas colocados no top-8 das listas europeias da categoria - Pedro Afonso, que lidera a lista nos 200 metros (20,66 segundos), e Natacha Candé, que é oitava na lista do heptatlo.