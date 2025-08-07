Tivani ganha em Braga, Rafael Reis mantém amarela da Volta

07 ago, 2025 - 17:22 • Carlos Calaveiras
O ciclista argentino Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano) venceu no alto do Sameiro, em Braga, na primeira etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Rafael Reis (Anicolor-Tien21) não perde a camisola amarela.
Era a primeira etapa de montanha, da Grandíssima, mas é conquistada por um sprint à frente de um grupo com cerca de 20 resistentes, onde estão todos os favoritos ao triunfo final.
David Pena (AP Hotels Tavira) e Bradly Gilmore (Israel Academy) foram segundo e terceiro em Braga.
Ciclismo
Há uma estreia no percurso de 1.581 quilómetros, q(...)
Na geral, Rafael Reis mantém a liderança com dois segundos de vantagem sobre Tivani e cinco sobre Gilmore.
De recordar que, à Renascença, antes do início da prova, o diretor desportivo Américo Silva tinha dito: "As etapas são um pouco mais duras do que no ano passado, tem mais uma chegada ao alto no Sameiro. É um percurso duro para os puros sprinters, os nossos são mais versáteis, o Tivani passa muito bem a montanha e o Contte aguenta também a média montanha".
A etapa desta sexta-feira vai decorrer entre Felgueiras e Fafe, na distância de 168 quilómetros.
[em atualização]