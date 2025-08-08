Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Volta a Portugal

​“Estamos cá para andar de bicicleta": diretor da Israel Academy afasta polémicas e lembra as suas Voltas

08 ago, 2025 - 09:40 • Pedro Castelo*

No final da segunda etapa, no alto do Sameiro, em Braga, uma bandeira da Palestina foi discretamente colocada perto da reta da meta.

A+ / A-

A Volta a Portugal também se faz de símbolos, memórias e mensagens. No final da segunda etapa, no alto do Sameiro, em Braga, uma bandeira da Palestina foi discretamente colocada perto da reta da meta.

Foi a primeira vez nesta edição da prova que se viu algo diretamente relacionado com o conflito israelo-palestiniano, uma realidade distante, mas inevitável para a Israel Premier Tech Academy, equipa presente nesta Volta. E ainda presentes estão os protestos contra a presença israelita no Tour de França.

Em Braga não houve incidentes ou reações no local e o ambiente manteve-se estritamente desportivo. E foi exatamente essa a linha traçada por Rubén Plaza, diretor desportivo da formação israelita, totalmente formada por ciclistas sub-23 e que conta com o português Daniel Lima.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

À Renascença, o espanhol deixou claro que o foco está inteiramente na estrada: “Nós estamos aqui para andar de bicicleta e tratar de fazer uma boa corrida”.

Plaza conhece bem o ciclismo português e fala dele com entusiasmo. “Sempre que venho aqui é um motivo de alegria e orgulho”, diz, sorridente, numa mistura de castelhano e português. Correu a Volta duas vezes: em 2008 com o Benfica e em 2009 com a Liberty Seguros.

Tem 66 anos, pedala 200km por semana e foi ver o seu Boavista à Volta: "Vou a Viana do Castelo de bicicleta"

Volta a Portugal

Tem 66 anos, pedala 200km por semana e foi ver o seu Boavista à Volta: "Vou a Viana do Castelo de bicicleta"

Enfiado na farda que admira e montado na sua bicic(...)

“Lembro-me muito bem desses anos. Estar vinculado a uma equipa de futebol, como o Benfica, era algo muito grande. Os adeptos apoiavam sempre”. Sobre a ausência atual de equipas ligadas aos grandes clubes portugueses, Rubén Plaza foi direto: “Claro que seria muito bom esses clubes voltarem ao ciclismo. O apoio de equipas de futebol podia dar outro peso à Volta.”

Os jovens da Israel Academy têm conseguido ter algum destaque no arranque desta Volta: além da fuga de quinta-feira protagonizada por Daniel Lima, o espanhol Pau Marti é o líder da classificação da Juventude. E o plano traçado é para continuar. “Queremos fazer uma boa classificação geral e, se possível, ganhar uma etapa”, conclui Rubén Plaza.

E assim se resume o espírito da equipa israelita na Volta a Portugal: entre bandeiras que lembram guerras e bicicletas que só pensam na estrada, a pedalada continua.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 07 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)