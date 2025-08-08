​“Estamos cá para andar de bicicleta": diretor da Israel Academy afasta polémicas e lembra as suas Voltas

08 ago, 2025 - 09:40 • Pedro Castelo*
A Volta a Portugal também se faz de símbolos, memórias e mensagens. No final da segunda etapa, no alto do Sameiro, em Braga, uma bandeira da Palestina foi discretamente colocada perto da reta da meta.
Foi a primeira vez nesta edição da prova que se viu algo diretamente relacionado com o conflito israelo-palestiniano, uma realidade distante, mas inevitável para a Israel Premier Tech Academy, equipa presente nesta Volta. E ainda presentes estão os protestos contra a presença israelita no Tour de França.
Em Braga não houve incidentes ou reações no local e o ambiente manteve-se estritamente desportivo. E foi exatamente essa a linha traçada por Rubén Plaza, diretor desportivo da formação israelita, totalmente formada por ciclistas sub-23 e que conta com o português Daniel Lima.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
À Renascença, o espanhol deixou claro que o foco está inteiramente na estrada: “Nós estamos aqui para andar de bicicleta e tratar de fazer uma boa corrida”.
Plaza conhece bem o ciclismo português e fala dele com entusiasmo. “Sempre que venho aqui é um motivo de alegria e orgulho”, diz, sorridente, numa mistura de castelhano e português. Correu a Volta duas vezes: em 2008 com o Benfica e em 2009 com a Liberty Seguros.
Volta a Portugal
Enfiado na farda que admira e montado na sua bicic(...)
“Lembro-me muito bem desses anos. Estar vinculado a uma equipa de futebol, como o Benfica, era algo muito grande. Os adeptos apoiavam sempre”. Sobre a ausência atual de equipas ligadas aos grandes clubes portugueses, Rubén Plaza foi direto: “Claro que seria muito bom esses clubes voltarem ao ciclismo. O apoio de equipas de futebol podia dar outro peso à Volta.”
Os jovens da Israel Academy têm conseguido ter algum destaque no arranque desta Volta: além da fuga de quinta-feira protagonizada por Daniel Lima, o espanhol Pau Marti é o líder da classificação da Juventude. E o plano traçado é para continuar. “Queremos fazer uma boa classificação geral e, se possível, ganhar uma etapa”, conclui Rubén Plaza.
E assim se resume o espírito da equipa israelita na Volta a Portugal: entre bandeiras que lembram guerras e bicicletas que só pensam na estrada, a pedalada continua.