Pau Martí é o novo camisola amarela da Volta

O espanhol Pau Martí (Israel Academy) venceu a etapa em Fafe, da Volta a Portugal em Bicicleta, e é o novo líder da prova.

O jovem ciclista, de 20 anos, atacou, com mais quatro corredores, no troço de terra habitualmente utilizado no Rali de Portugal, e acabou por ganhar.

No sprint final, o russo Artem Nych (Anicolor), que ganhou a prova no ano passado, ficou em segundo lugar.

Agora, na geral, Marti lidera com dois segundos de vantagem sobre Nych e Rafael Reis caiu para terceiro, a 15 segundos.

Nota ainda para uma altercação entre dois ciclistas a poucos quilómetros da meta. O momento poderá ser avaliado pelos comissários.

