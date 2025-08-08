Pedro Rodrigues na final do Europeu sub20

O português Pedro Rodrigues foi esta sexta-feira 14.º classificado na final dos 5.000 metros dos Europeus sub-20, a decorrer em Tampere, na Finlândia, antes de cinco finais com presença lusa no sábado.

Nos 5.000 metros, Pedro Rodrigues foi 14.º na final, com 14.28,28 minutos, três segundos abaixo do seu recorde pessoal, elogiando, depois, uma "boa prestação" apesar de uma corrida fora das suas características e "muito complicada".

De resto, os portugueses no Estádio Ratinan tiveram prestações dentro do esperado, com Stela Fernandes apurada para a final dos 3.000 metros obstáculos, principal destaque da participação, a par de Pedro Afonso, que se confirmou como candidato às medalhas nos 200 metros, ao apurar-se com grande facilidade para as meias-finais - foi o 4.º no conjunto das eliminatórias.

No sábado, a final de Stela Fernandes é uma de cinco com presença lusa, além dos 10 quilómetros marcha, com Isa Ferreira e Isabel Luís, do heptatlo, com Natacha Candé, e a estafeta dos 4x400 metros femininos e dos 3.000 metros de Tiago Jorge. Haver ainda as tais 'meias' dos 200m e, ao final da tarde, a final, na qual Pedro Afonso deverá estar presente (terá, naturalmente, de se qualificar).