  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Ciclismo

Quatro ciclistas multados por agressões durante Volta a Portugal

08 ago, 2025 - 20:58 • Lusa

Incidente ocorreu durante a primeira passagem em Fafe.

Os ciclistas Diogo Gonçalves e Fábio Oliveira (Feirense-Beeceler), César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) foram multados por terem chegado a "vias de facto" durante a segunda etapa da 86.ª Volta a Portugal.

O momento aconteceu na primeira passagem pela linha de meta, a 39,8 quilómetros do final da ligação de 167,9 entre Felgueiras e Fafe, e foi eternizado pela própria organização da prova nas suas contas oficiais nas redes sociais.

No comunicado da segunda etapa, na secção “sanções”, consta uma por “vias de fato entre corredores”, com aqueles quatro ciclistas a serem multados pelo colégio de comissários da prova em 500 francos suíços (cerca de 531 euros) e a perderem 25 pontos no ranking da União Ciclista Internacional.

