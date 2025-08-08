Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Volta. Organização apela ao cuidado do público devido à situação de alerta

08 ago, 2025 - 15:04 • Lusa

A prova "rainha" do calendário nacional decorre até 17 de agosto, dia em que termina em Lisboa.

A+ / A-

A organização da Volta a Portugal em bicicleta instou ao cumprimento das "proibições determinadas pelo prolongamento da situação de alerta" devido aos incêndios, notando que a prova não deve representar "um acréscimo de preocupação para as autoridades".

"A organização da 86.ª Volta a Portugal apela a todos os adeptos, e público em geral, que pretendam acompanhar ao vivo a passagem da caravana da prova para a necessidade do cumprimento integral das proibições determinadas pelo prolongamento da situação de alerta, devido ao risco de incêndio florestal", lê-se no comunicado da organização.

O Governo renovou na quinta-feira a situação de alerta no país até 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.

A situação de alerta é justificada tendo como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

"A Festa da Volta nunca, pela negligência de alguns incautos, deveria representar um acréscimo de preocupação para as autoridades e, em particular, para os milhares de homens e mulheres que abnegadamente travam a ingrata luta contra os incêndios", salientam ainda os organizadores.

A 86.ª Volta a Portugal está na estrada desde quarta-feira e cumpre hoje a segunda etapa, uma ligação de 167,9 quilómetros entre Felgueiras e Fafe.

A prova "rainha" do calendário nacional decorre até 17 de agosto, dia em que termina em Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)