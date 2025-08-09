Ciclista em coma induzido após queda na Volta à Polónia

Filippo Baroncini, ciclista italiano de 24 anos da UAE Emirates, encontra-se hospitalizado e em coma induzido, na sequência da queda sofrida na terceira etapa da Volta à Polónia. O corredor sofreu várias fraturas no rosto, exigindo imobilidade total durante o processo de recuperação.

O acidente ocorreu há três dias, a cerca de 20 quilómetros da meta, envolvendo mais cinco ciclistas. A gravidade da situação obrigou à neutralização da tirada, uma vez que as ambulâncias tiveram de prestar assistência imediata a todos os atletas afetados.

Apesar da violência da queda, a equipa médica da unidade hospitalar onde Baroncini se encontra internado assegurou que o italiano “não sofreu lesões nos órgãos vitais” e que “não corre perigo de vida”.

Baroncini, que é colega de equipa dos portugueses João Almeida, António Morgado, Rui Oliveira e Ivo Oliveira, permanece sob vigilância apertada, enquanto os médicos aguardam pela evolução do seu estado antes de iniciar novos procedimentos clínicos.

A UAE Emirates já manifestou apoio público ao corredor, sublinhando que toda a equipa está “focada na recuperação” do jovem atleta e agradecendo as mensagens de solidariedade vindas de todo o pelotão internacional.