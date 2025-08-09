Do Campomaiorense à Volta: Jorginho abraça nova vida como massagista da Project Echelon Racing

A Project Echelon Racing atua a nível internacional, o que implica falar em inglês. Mas nem isso nem o facto dos recursos não serem grandes afeta o antigo avançado.

Licenciado em Ciências do Desporto e com formação em massagem desportiva, Jorginho não hesitou. “Foi tudo novo para mim, mas estou totalmente habilitado para desempenhar estas funções. É como tudo: começar, aprender e… siga”.

A mudança surgiu de forma inesperada, graças a um amigo em comum que sabia da procura de alguém para integrar uma equipa de ciclismo.

Depois de uma longa carreira no futebol, onde se destacou como um dos símbolos do Campomaiorense, sendo o terceiro jogador com mais jogos pelo clube, apenas atrás de Paulo Sérgio e Laelson, Jorginho iniciou um capítulo totalmente diferente na sua vida profissional: é o novo massagista da equipa norte-americana de ciclismo Project Echelon Racing.

“Tenho que fazer talvez o dobro ou o triplo do trabalho de equipas mais estruturadas, mas não é nada que me aflija. No ciclismo há uma abertura diferente do futebol e estou a adorar a experiência.”

A nova função trouxe também um renascimento pessoal. Após três décadas no futebol, iniciadas aos oito anos, o antigo avançado admite que estava desgastado: “O futebol deu-me coisas boas e menos boas. Esta mudança foi uma lufada de ar fresco, veio na altura certa. Aqui sinto-me valorizado, eles são muito organizados e sabem reconhecer o trabalho.”

Já completamente integrado, Jorginho até já deu as primeiras pedaladas com a equipa. “Comecei a pedalar há um mês. Estive em França na semana passada e já andei a treinar de bicicleta com eles. Maravilha!”, exclama Jorginho, de sorriso rasgado no rosto.

Com quase 50 anos, o antigo craque do Campomaiorense mantém-se ativo no ginásio e nas corridas, mas é no ciclismo que encontrou um novo sentido de utilidade e motivação. Uma prova de que, no desporto, a paixão e a dedicação não têm fronteiras, apenas novas rotas por explorar.

*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença