Do Campomaiorense à Volta: Jorginho abraça nova vida como massagista da Project Echelon Racing

09 ago, 2025 - 07:30 • Pedro Castelo*
Depois de uma longa carreira no futebol, onde se destacou como um dos símbolos do Campomaiorense, sendo o terceiro jogador com mais jogos pelo clube, apenas atrás de Paulo Sérgio e Laelson, Jorginho iniciou um capítulo totalmente diferente na sua vida profissional: é o novo massagista da equipa norte-americana de ciclismo Project Echelon Racing.
A mudança surgiu de forma inesperada, graças a um amigo em comum que sabia da procura de alguém para integrar uma equipa de ciclismo.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Licenciado em Ciências do Desporto e com formação em massagem desportiva, Jorginho não hesitou. “Foi tudo novo para mim, mas estou totalmente habilitado para desempenhar estas funções. É como tudo: começar, aprender e… siga”.
A Project Echelon Racing atua a nível internacional, o que implica falar em inglês. Mas nem isso nem o facto dos recursos não serem grandes afeta o antigo avançado.
“Tenho que fazer talvez o dobro ou o triplo do trabalho de equipas mais estruturadas, mas não é nada que me aflija. No ciclismo há uma abertura diferente do futebol e estou a adorar a experiência.”
A nova função trouxe também um renascimento pessoal. Após três décadas no futebol, iniciadas aos oito anos, o antigo avançado admite que estava desgastado: “O futebol deu-me coisas boas e menos boas. Esta mudança foi uma lufada de ar fresco, veio na altura certa. Aqui sinto-me valorizado, eles são muito organizados e sabem reconhecer o trabalho.”
Já completamente integrado, Jorginho até já deu as primeiras pedaladas com a equipa. “Comecei a pedalar há um mês. Estive em França na semana passada e já andei a treinar de bicicleta com eles. Maravilha!”, exclama Jorginho, de sorriso rasgado no rosto.
Com quase 50 anos, o antigo craque do Campomaiorense mantém-se ativo no ginásio e nas corridas, mas é no ciclismo que encontrou um novo sentido de utilidade e motivação. Uma prova de que, no desporto, a paixão e a dedicação não têm fronteiras, apenas novas rotas por explorar.
*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença