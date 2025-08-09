Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Volta a Portugal

Do Campomaiorense à Volta: Jorginho abraça nova vida como massagista da Project Echelon Racing

09 ago, 2025 - 07:30 • Pedro Castelo*

“O futebol deu-me coisas boas e menos boas. Esta mudança foi uma lufada de ar fresco”, admite Jorginho, com quase 50 anos. O ex-futebolista encontrou no ciclismo um novo sentido de utilidade e motivação.

Depois de uma longa carreira no futebol, onde se destacou como um dos símbolos do Campomaiorense, sendo o terceiro jogador com mais jogos pelo clube, apenas atrás de Paulo Sérgio e Laelson, Jorginho iniciou um capítulo totalmente diferente na sua vida profissional: é o novo massagista da equipa norte-americana de ciclismo Project Echelon Racing.

A mudança surgiu de forma inesperada, graças a um amigo em comum que sabia da procura de alguém para integrar uma equipa de ciclismo.

Licenciado em Ciências do Desporto e com formação em massagem desportiva, Jorginho não hesitou. “Foi tudo novo para mim, mas estou totalmente habilitado para desempenhar estas funções. É como tudo: começar, aprender e… siga”.

A Project Echelon Racing atua a nível internacional, o que implica falar em inglês. Mas nem isso nem o facto dos recursos não serem grandes afeta o antigo avançado.

“Tenho que fazer talvez o dobro ou o triplo do trabalho de equipas mais estruturadas, mas não é nada que me aflija. No ciclismo há uma abertura diferente do futebol e estou a adorar a experiência.”

A nova função trouxe também um renascimento pessoal. Após três décadas no futebol, iniciadas aos oito anos, o antigo avançado admite que estava desgastado: “O futebol deu-me coisas boas e menos boas. Esta mudança foi uma lufada de ar fresco, veio na altura certa. Aqui sinto-me valorizado, eles são muito organizados e sabem reconhecer o trabalho.”

Já completamente integrado, Jorginho até já deu as primeiras pedaladas com a equipa. “Comecei a pedalar há um mês. Estive em França na semana passada e já andei a treinar de bicicleta com eles. Maravilha!”, exclama Jorginho, de sorriso rasgado no rosto.

Com quase 50 anos, o antigo craque do Campomaiorense mantém-se ativo no ginásio e nas corridas, mas é no ciclismo que encontrou um novo sentido de utilidade e motivação. Uma prova de que, no desporto, a paixão e a dedicação não têm fronteiras, apenas novas rotas por explorar.

*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença

