  08 ago, 2025
  • 08 ago, 2025
Basquetebol. Portugal derrotado pela Argentina

10 ago, 2025 - 17:00 • Lusa

Preparação para o Europeu da modalidade.

Portugal perdeu com a Argentina por 84-70, no terceiro encontro de preparação para a fase final do Campeonato da Europa de basquetebol de 2025, disputado sem público, em Madrid.

Depois da vitória sobre a campeã europeia Espanha (76-74, na terça-feira) e da derrota com a Espanha B (63-64, na quinta-feira), em Málaga, a formação das quinas somou novo desaire, num embate em que já perdia ao intervalo por 40-30.

A seleção lusa, que atuou sem Neemias Queta, Anthony da Silva e Cândido Sá, volta a jogar na sexta-feira, dia em que defronta a Islândia, em Braga, onde no sábado mede forças com a Suécia, seguindo-se, em 21 de agosto, um embate com o Sporting, em Sines.

Em 24 de agosto, Portugal parte para Riga, onde irá disputar o Grupo A, defrontando República Checa (27), Sérvia (29), Turquia (30), Letónia (1 de setembro) e Estónia (3). Para chegar aos 'oitavos', terá de ficar num dos quatro primeiros lugares.

A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.

