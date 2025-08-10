Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Byron Munton vence na Senhora da Graça e há novo líder

10 ago, 2025 - 18:21

Artem Nych é o novo líder da prova, com oito segundos de vantagem.

A+ / A-

O ciclista Byron Munton (Feirense) vence na Senhora da Graça após uma quarta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, que teve uma zona neutralizada devido aos incêndios.

Jesus Pena foi segundo e Artem Nych, terceiro, na etapa, a nove segundos.

O russo, vencedor da prova no ano passado, é o novo líder da prova, com oito segundos de vantagem sobre Munton.

Nota para a neutralização da etapa em Vila Real devido a um incêndio, que obrigou à mudança de percurso. A subida do Alvão teve de ser cortada. Há, entretanto, dúvidas em relação ao tempo tomado dos cinco fugitivos [Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon), Jan Kino (Atom), Edgar Curto (Illes Balears) e Francisco Morais (Tavfer-Mortágua)] na altura em que a prova retomou.

Esta segunda-feira a etapa termina em Viseu.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?