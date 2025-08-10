Byron Munton vence na Senhora da Graça e há novo líder

10 ago, 2025 - 18:21
O ciclista Byron Munton (Feirense) vence na Senhora da Graça após uma quarta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, que teve uma zona neutralizada devido aos incêndios.
Jesus Pena foi segundo e Artem Nych, terceiro, na etapa, a nove segundos.
O russo, vencedor da prova no ano passado, é o novo líder da prova, com oito segundos de vantagem sobre Munton.
Nota para a neutralização da etapa em Vila Real devido a um incêndio, que obrigou à mudança de percurso. A subida do Alvão teve de ser cortada. Há, entretanto, dúvidas em relação ao tempo tomado dos cinco fugitivos [Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon), Jan Kino (Atom), Edgar Curto (Illes Balears) e Francisco Morais (Tavfer-Mortágua)] na altura em que a prova retomou.
Esta segunda-feira a etapa termina em Viseu.
[em atualização]