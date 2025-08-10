Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jogos Mundiais

Diana Gago conquista ouro e José Ramalho repete bronze

10 ago, 2025 - 15:44

A comitiva portuguesa passa a somar sete medalhas no evento que decorre na China.

A+ / A-

A ginasta portuguesa Diana Gago conquistou a medalha de ouro em duplo mini-trampolim nos Jogos Mundiais que decorrem em Chengdu, na China, naquela que foi a segunda medalha de ouro da comitiva lusa.

Diana Gago, que já tinha sido a melhor na qualificação, com 52.400 pontos, superou nas meias-finais a canadiana Gabriela Flynn, com mais 600 pontos (27.600), e na final, com 26.200, a norte-americana Grace Harder, que terminou sem pontos.

"Estou muito contente com o resultado. Este era um objetivo que eu já tinha há muito tempo, desde os últimos Jogos Mundiais, que não correram como eu esperava. Queria chegar à medalha e o ouro foi a cereja no topo do bolo. Estou muito contente, tem sido uma experiência incrível", disse no final Diana Gago.

Também em trampolins, Vasco Peso falhou mais cedo a passagem à final de tumbling, ao ser sexto na qualificação, com 53.700 pontos, quando passavam à prova decisiva os quatro primeiros classificados.

Portugal despede-se este domingo em Chengdu com uma outra medalha, um novo bronze para o canoísta José Ramalho, agora na prova longa de maratona, cumprida em 01:36.25,10 horas, depois de no sábado ter conquistado o bronze na prova curta.

Também na canoagem, Maria Rei foi sexta na prova de K1 distância longa, com o tempo de 1:51.23,75 horas, mais 3.12,64 minutos do que a vencedora, a sueca Melina Andersson (1:48.11,11), tendo a húngara Vanda Kiszli (1:49.54,75), arrebatado a prata e a francesa Mathilde Forest (1:50.28,69) o bronze.

No andebol de praia, a seleção masculina, que foi segunda no seu grupo de apuramento, prossegue na corrida às medalhas, tendo hoje garantido as meias-finais ao vencer a Tunísia por 2-1. Nas meias, Portugal vai medir forças com a Espanha, em encontro a disputar na segunda-feira.

Na competição feminina, a equipa lusa, que tinha ficado em terceiro lugar na sua 'poule', concluiu a sua prova, ao perder nos quartos de final com a Espanha por 2-0.

No corfebol, a equipa mista de Portugal perdeu com Taiwan por 23-18, terminando o seu grupo em terceiro lugar, sem possibilidade de disputar as medalhas. Na segunda-feira, a equipa lusa defronta a Alemanha, para definir a classificação entre os quinto e oitavo lugares.

As medalhas de ouro deste domingo de Diana Gago e de bronze de José Ramalho permitiram a Portugal elevar para sete as subidas ao pódio nos Jogos Mundiais.

A seleção tem dois ouros, de Diana Gago (mini-trampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), uma prata de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática) e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).

Os Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?