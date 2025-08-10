Guérin penalizado por abastecimento irregular

O francês Alexis Guérin (Anicolor-Tien21) foi penalizado em 20 segundos pelo colégio de comissários da 86.ª Volta a Portugal, por abastecimento irregular na quarta etapa.

Guérin, que foi quinto na etapa a 18 segundos do vencedor, o sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), era quarto na geral a 26 segundos do seu colega russo Artem Nych, mas a classificação foi retificada pela organização.

O comunicado do colégio de comissários refere que o francês, um dos favoritos ao triunfo nesta edição, foi penalizado em 20 segundos por abastecimento "não autorizado nos últimos dois quilómetros" da etapa que terminou na Senhora da Graça.

Assim, o vencedor do Troféu Joaquim Agostinho e Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela desce a quinto da geral, a 46 segundos de Nych, sendo superado pelo português Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

O vencedor da Volta a Portugal do Futuro, que lidera a classificação da juventude na prova 'rainha' do calendário nacional, é agora quarto, a 43 segundos.

As penalizações por abastecimento irregular não são uma novidade para a equipa de Rúben Pereira, que em 2021 viu o uruguaio Mauricio Moreira ser penalizado em 40 segundos pelo colégio de comissários por ter cometido duas infrações referentes a abastecimento irregular durante a subida à Torre.

Essa sanção foi decisiva no desfecho da Volta a Portugal, que 'Mauri' perdeu por apenas 10 segundos para o português Amaro Antunes, entretanto desclassificado por doping.