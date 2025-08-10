Menu
  Bola Branca 18h16
  08 ago, 2025
Incêndio obriga a neutralizar etapa da Volta em Vila Real

10 ago, 2025 - 15:55

[em atualização]

A etapa da Volta a Portugal em Bicicleta foi neutralizada devido a um incêndio na região de Vila Real, ao quilómetro 132.

Devido ao fogo na zona, os comissários foram obrigados a eliminar a Serra do Alvão.

Um grupo de cinco fugitivos segue na frente, com pouco mais de 3 minutos de vantagem, depois há um grupo perseguidor, de sete elementos, e depois o pelotão.

A prova vai ser retomada uns quilómetros mais à frente, na Campeã, e mantém-se a subida à Senhora da Graça.

[em atualização]

