Incêndio obriga a neutralizar etapa da Volta em Vila Real

10 ago, 2025 - 15:55
A etapa da Volta a Portugal em Bicicleta foi neutralizada devido a um incêndio na região de Vila Real, ao quilómetro 132.
Devido ao fogo na zona, os comissários foram obrigados a eliminar a Serra do Alvão.
Um grupo de cinco fugitivos segue na frente, com pouco mais de 3 minutos de vantagem, depois há um grupo perseguidor, de sete elementos, e depois o pelotão.
A prova vai ser retomada uns quilómetros mais à frente, na Campeã, e mantém-se a subida à Senhora da Graça.
[em atualização]