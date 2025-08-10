Menu
  Bola Branca 18h16
  08 ago, 2025
Atletismo

Irina Rodrigues regressa e tem quase carimbada presença em Tóquio

10 ago, 2025 - 21:10 • Lusa

Lançadora já está a atirar acima dos 60 metros.

A pouco mais de um mês do Mundial de Tóquio, Irina Rodrigues continua a subir de forma neste retorno à atividade e este domingo, em Leiria, alcançou a sua melhor marca da temporada, ao lançar o disco a 63.17 metros. Uma marca que surge um dia depois de ter superado pela primeira vez no ano os 60 metros (fez 61.89m, também em Leiria).

Recordista nacional (66.60m), Irina Rodrigues apenas voltou à atividade em finais de maio, depois de uma ausência de largos meses após os Jogos Olímpicos. Ainda não tem marca de qualificação para os Mundiais (está fixada nos 64.50m), mas com estes 63.17 metros deverá garantir os pontos necessários para deixar praticamente carimbado esse apuramento.

Também em Leiria, nota para a vitória de Emanuel Sousa também no disco, com 60.22 metros, voltando a estar melhor do que Edujosa Lima (58.49 m) e o britânico Zane Duquemin (56.06 m). Emanuel Sousa, ao contrário de Irina Rodrigues, tem qualificação já assegurada para Tóquio, mercê do recorde nacional de 67.51 metros, que fez este ano em Ramona, nos Estados Unidos.

