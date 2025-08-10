Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Atletismo

Natacha Candé nona nos Europeus Sub20

10 ago, 2025 - 18:45 • Lusa

Portugal conseguiu uma medalha de prata no evento através de Pedro Afonso.

A portuguesa Natacha Candé foi nona classificada no heptatlo do Europeus de sub-20, em Tampere, na Finlândia, na despedida da comitiva lusa, que conquistou uma medalha de prata nos 200 metros.

Depois de ter terminado o primeiro dia de provas combinadas no quinto lugar, a recordista nacional do escalão desceu quatro posições na geral e fechou com 5.491 pontos, tendo somado 765 no salto em comprimento (10.ª, com 5,72 metros), 527 no lançamento do dardo (18.ª, com 32,65 metros) e 781 nos 800 metros (12.ª, com 2.23,19 minutos).

Nas restantes finais do quarto e último dia de competições no Estádio Ratinan, Eduardo Camarate foi 11.º nos 10.000 metros marcha, com 44.13,89 minutos, a sua melhor marca da época, e Tiago Machado fechou os 3.000 obstáculos em 15.º e último, com 9.32,55.

Portugal totalizou um pódio, graças ao segundo lugar nos 200 metros de Pedro Afonso, de 18 anos, que proporcionou no sábado a 23.ª medalha nacional em 28 edições de Campeonatos da Europa de sub-20 - nona de prata e primeira em provas de velocidade.

