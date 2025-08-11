​Dois pugilistas japoneses morrem por lesões cerebrais no mesmo evento em Tóquio

Dois pugilistas morreram no mesmo evento de boxe em Tóquio devido a lesões cerebrais na sequência dos combates.

Segundo a BBC, Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, depois de combaterem no Tokyo's Korakuen Hall, foram sujeitos a cirurgias para remover um hematoma subdural, isto é, o sangue acumulado entre o crânio e o cérebro.

A World Boxing Council e a World Boxing Organization anunciaram as mortes de Kotari e Urakawa a 8 e 9 de agosto, respetivamente. As mortes serão investigadas, avança a imprensa japonesa.

Na sequência das trágicas notícias, a Comissão Japonesa de Boxe anunciou que todos os combates pelo título da Federação de Boxe do Oriente e do Pacífico serão reduzidos de 12 para 10 rounds, pode ler-se ainda no artigo da BBC.

Em fevereiro, o pugilista John Cooney, um irlandês de 28 anos, morreu também devido a uma hemorragia intracraniana depois de lutar, em Belfast, contra Nathan Howells.