  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Basquetebol. Reforço para Benfica e FC Porto

13 ago, 2025 - 21:24

Pré-época é altura de reforçar os plantéis.

Benfica e FC Porto reforçam as respetivas equipas de basquetebol.

Os dragões reforçam-se com o base norte-americano Jhonathan Dunn, que passou o último ano na formação satélite dos LA Lakers.

Dunn, tem 27 anos e 1.93, e já passou por Holanda, Alemanha e Polónia, antes de voltar aos Estados Unidos e jogar na G League (South Bay Lakers).

Já os encarnados contrataram um poste polaco. Aleksander Dziewa tem 27 anos e 2.06.

Foi eleito o Melhor Jogador da liga da Polónia em 2019 e também já passou pela Alemanha.

