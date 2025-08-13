Basquetebol. Reforço para Benfica e FC Porto

13 ago, 2025 - 21:24
Benfica e FC Porto reforçam as respetivas equipas de basquetebol.
Os dragões reforçam-se com o base norte-americano Jhonathan Dunn, que passou o último ano na formação satélite dos LA Lakers.
Dunn, tem 27 anos e 1.93, e já passou por Holanda, Alemanha e Polónia, antes de voltar aos Estados Unidos e jogar na G League (South Bay Lakers).
Já os encarnados contrataram um poste polaco. Aleksander Dziewa tem 27 anos e 2.06.
Foi eleito o Melhor Jogador da liga da Polónia em 2019 e também já passou pela Alemanha.