Brady Gilmore repete vitória na Volta

13 ago, 2025 - 17:41 • Carlos Calaveiras
O australiano Brady Gilmore, da Israel Academy, vence a sexta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, que terminou na Guarda.
Gilmore consegue assim a segunda vitória na prova portuguesa, ao cumprir a distância de 175 quilómetros em 4:31.58 horas. O corredor já tinha ganho a etapa na segunda-feira.
Raul Rota foi segundo, a um segundo, e os principais candidatos ao triunfo final chegaram logo a seguir, com Jesus Pena (Tavira) e Artem Nych (Anicolor), com o mesmo tempo, no terceiro e quarto lugares.
Agora, na geral, a liderança continua com Artem Nych, com oito segundos de vantagem sobre Jesus Pena e 20 sobre Byron Munton.
Esta quinta-feira é dia de terminar a etapa no alto da Torre.