Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Brady Gilmore repete vitória na Volta

13 ago, 2025 - 17:41 • Carlos Calaveiras

Australiano ganha na Guarda. Artem Nych mantém a liderança.

A+ / A-

O australiano Brady Gilmore, da Israel Academy, vence a sexta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, que terminou na Guarda.

Gilmore consegue assim a segunda vitória na prova portuguesa, ao cumprir a distância de 175 quilómetros em 4:31.58 horas. O corredor já tinha ganho a etapa na segunda-feira.

Raul Rota foi segundo, a um segundo, e os principais candidatos ao triunfo final chegaram logo a seguir, com Jesus Pena (Tavira) e Artem Nych (Anicolor), com o mesmo tempo, no terceiro e quarto lugares.

Agora, na geral, a liderança continua com Artem Nych, com oito segundos de vantagem sobre Jesus Pena e 20 sobre Byron Munton.

Esta quinta-feira é dia de terminar a etapa no alto da Torre.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?