Eduardo Marques é 20.º no Europeu de ILCA

13 ago, 2025 - 22:39 • Lusa

A prova decorre até sábado na Suécia.

A+ / A-

O velejador olímpico português Eduardo Marques sobe ao 20.º lugar no Europeu de ILCA 7, subindo 10 posições, em Marstrand, na Suécia, enquanto Lourenço Mateus ascendeu de 51.º para 33.º, entre 153 tripulações.

Na quinta e sexta regatas, últimas da fase de qualificação, que tiveram vento menos intenso do que nos dias anteriores, Eduardo Marques foi quinto e 22.º classificado na frota amarela, para somar 46 pontos, contra 61 de Lourenço Mateus, segundo e 12.º na vermelha.

O britânico Finley Dickinson ascendeu à liderança isolada do Europeu de ILCA 7 ao fim de três dias de competição, com 13 pontos, num pódio culminado pelo italiano Lorenzo Brando Chiavarini, segundo, com 18, e pelo neerlandês Duko Bos, terceiro, com 21.

Com a redistribuição das 153 embarcações participantes pelas frotas de ouro, prata e bronze, Eduardo Marques e Lourenço Mateus garantiram uma vaga na divisão mais alta, que se começa a disputar a partir de quinta-feira e terminará no sábado, em Marstrand.

