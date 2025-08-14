Aprovada venda dos Celtics, clube mais caro da história

Está confirmada a venda dos Boston Celtics, da NBA. Negócio foi fechado em 6,1 mil milhões de dólares, ou 5.220 milhões de euros. É o maior negócio de venda de clubes desportivos.

O novo dono é Bill Chisholm, que recebe a franquia de Paul Gaston.

O atual diretor-executivo dos Celts, Wyc Grousbeck, manter-se-á em funções até à época 2027/28 e continuará a supervisionar todas as operações diretamente ligadas à equipa de basquetebol.

Os Boston Celtics estão à venda desde julho de 2024, logo após a conquista do anel, 16 anos depois do título anterior. Os irlandeses são a franquia com mais sucesso da história da NBA, com 18 títulos.

Neemias Queta, o primeiro português a jogar e sagrar-se campeão na NBA, mudou-se para os Celtics na temporada passada, proveniente dos Sacramento Kings. O poste ajudou a equipa de Boston a vencer o anel.

Entretanto, este recorde dos Celtics pode cair em breve. O empresário Mark Walter, dono dos Los Angeles Dodgers (basebol), terá chegado a acordo para a compra dos Los Angeles Lakers à família Buss. O negócio poderá chegar aos 8570 milhões de euros.