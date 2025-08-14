​Etapa da Volta para amadores juntou 850 ciclistas: “Somos recebidos na meta como os profissionais”

O pelotão da 86.ª Volta a Portugal teve direito a um dia de descanso na terça-feira, mas nem por isso o asfalto ficou vazio. Antes do regresso à estrada para os profissionais, foi a vez dos amadores vestirem a pele de protagonistas na Etapa da Volta, um passeio desportivo com 75 quilómetros, que juntou 850 participantes e muito mais histórias para lá da simples luta pelos primeiros lugares. Se no calendário oficial esta etapa não conta para nenhuma classificação, no coração dos ciclistas conta para muito: amizades reforçadas, superação pessoal, emoções à flor da pele e, claro, umas boas gargalhadas pelo caminho. Alexandre Gonçalves, de Ourém, repetiu a proeza do ano passado e voltou a cortar a meta em primeiro. Mas, para ele, o sabor da vitória vem misturado com o gosto pelo simples prazer de pedalar. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Comecei no ciclismo por influência do meu pai, depois juntei-me a um clube de BTT e fui evoluindo. Hoje, o objetivo é divertir-me cada vez mais. Gosto de competir, mas acima de tudo de sentir-me bem e viver este ambiente”, contou à Renascença. Alexandre é contabilista certificado, está a acabar o mestrado e, entre balanços e relatórios, encontra tempo para maratonas de BTT, estrada e cross-country. “Gosto de estar bem em cima de qualquer bicicleta. Esta etapa é especial porque passamos nos mesmos locais onde passam os profissionais e somos recebidos na meta como eles”. Para Alice Neves, também de Ourém, a Etapa da Volta foi uma estreia. Está no ciclismo há pouco mais de um ano e já fez algumas provas, mas este formato foi novidade. “Correu mais ou menos, foi engraçado. O início é mais lento do que eu estava à espera, mas é giro. Acima de tudo, é um convívio. Agora é comer e regressar a casa”, disse, ainda com a energia suficiente para pensar já numa próxima vez. José Peixoto, de 59 anos, veio de Aveiro com um grupo de amigos. Não têm nome de equipa, nem redes sociais, mas têm o hábito de se juntarem aos fins de semana para pedalar. “É uma grande jornada de convívio. Nós já fazemos uns percursos juntos, pelo simples gosto de andar de bicicleta”, resumiu.

A seguir falámos com Paulo Costa, que é de Mondim de Basto, vive na Suíça e todos os anos faz questão de estar presente. Veio de casa já com quilómetros nas pernas e, na chegada, trazia mais do que suor: trazia emoção. Uma tatuagem no braço com a cara de uma jovem que partiu cedo demais foi motivo de lágrimas e orgulho partilhado com a esposa. “Tinha um anjinho a tomar conta de mim.” Para Paulo, esta etapa é, acima de tudo, “um grande convívio”, que se celebra à mesa depois da meta. “Depois bebemos sempre uma ou duas fresquinhas, isso é que interessa!”, confessa à Renascença este emigrante em terras helvéticas. Entre os participantes estava também o grupo Veló Women's Cycling Club, um clube de ciclismo exclusivamente feminino que nasceu em Cascais, mas que já tem membros espalhados pelo país. Organizam passeios para todos os níveis, do iniciante ao avançado, e criaram uma comunidade muito ativa.