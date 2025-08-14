Menu
Evelise Veiga terceira no salto em comprimento de Guadalajara

14 ago, 2025 - 23:26 • Lusa

Tiago Pereira esteve no mesmo evento, mas no triplo salto.

A+ / A-

A portuguesa Evelise Veiga foi terceira classificada na competição de salto em comprimento do meeting de atletismo de Guadalajara, em Espanha.

Veiga logrou o bronze com 6,62 metros logo ao primeiro ensaio, ficando a oito centímetros do primeiro lugar, que coube à espanhola Irati Balerdi. A catalã Cármen Ruiz foi segunda, com 6,65.

No triplo salto, o olímpico Tiago Luís Pereira foi quinto, com 15,99 metros, também a abrir o concurso, em que se impôs o saudita Sami Bakheet, com 16,56.

Em Jerusalém, no Grand Slam, Etson Barros acabou no segundo lugar nos 2.000 metros obstáculos, com recorde pessoal, de 5.39,71 minutos, atrás apenas do etíope Samuel Duguna.

